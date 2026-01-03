МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ освободили населенный пункт Бондарное в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Южная».
03-01-2026 12:28
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская армия освободила населенный пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что населенный пункт был взят под контроль бойцами группировки войск «Южная».

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что за сутки ВС РФ поразили объекты энергетики и портовой инфраструктуры, используемые в интересах вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины, а также места сборки и хранения БПЛА, радиолокационной станции противовоздушной обороны.

Российские силы ПВО сбили пятнадцать управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, добавили в Министерстве обороны РФ.

Ранее российские войска освободили Богуславку в Харьковской области. Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Запад».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ДНР #освобождение #Бондарное
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 