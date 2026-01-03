Российская армия освободила населенный пункт Бондарное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В российском оборонном ведомстве отметили, что населенный пункт был взят под контроль бойцами группировки войск «Южная».

Кроме того, в Минобороны России сообщили, что за сутки ВС РФ поразили объекты энергетики и портовой инфраструктуры, используемые в интересах вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины, а также места сборки и хранения БПЛА, радиолокационной станции противовоздушной обороны.

Российские силы ПВО сбили пятнадцать управляемых авиабомб, два реактивных снаряда HIMARS и 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, добавили в Министерстве обороны РФ.

Ранее российские войска освободили Богуславку в Харьковской области. Населенный пункт взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Запад».

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.