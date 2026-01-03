Президент Колумбии заявил, что США ударили по парламенту Венесуэлы

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Соединенные Штаты ударили по парламенту Венесуэлы. По его данным, всего атакованы были минимум 11 объектов.

«Дворец федеральной законодательной власти в Каракасе подвергся бомбардировке», - следует из сообщения колумбийского лидера в X.

Местонахождение венесуэльского лидера Николаса Мадуро сейчас неизвестно, газета New York Times со ссылкой на источники в правительственных кругах Венесуэлы утверждает, что часть его окружения находится в безопасности.

Ночью 3 января, как сообщил венесуэльский МИД, США нанесли серию ударов по столице страны Каракасу. Представитель администрации президента США подтвердил Wall Street Journal, что в Венесуэле проводится военная операция, однако отказался уточнить ее детали. Ожидается, что Белый дом сделает заявление, когда американские военные покинут воздушное пространство страны.