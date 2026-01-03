МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Президент Колумбии заявил, что США ударили по парламенту Венесуэлы

Местонахождение Мадуро после ударов США по Каракасу неизвестно.
Анна Касаткина 03-01-2026 11:34
© Фото: Sebastian Barros, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что Соединенные Штаты ударили по парламенту Венесуэлы. По его данным, всего атакованы были минимум 11 объектов.

«Дворец федеральной законодательной власти в Каракасе подвергся бомбардировке», - следует из сообщения колумбийского лидера в X.

Местонахождение венесуэльского лидера Николаса Мадуро сейчас неизвестно, газета New York Times со ссылкой на источники в правительственных кругах Венесуэлы утверждает, что часть его окружения находится в безопасности.

Ночью 3 января, как сообщил венесуэльский МИД, США нанесли серию ударов по столице страны Каракасу. Представитель администрации президента США подтвердил Wall Street Journal, что в Венесуэле проводится военная операция, однако отказался уточнить ее детали. Ожидается, что Белый дом сделает заявление, когда американские военные покинут воздушное пространство страны.

#в стране и мире #сша #венесуэла #атака #нападение #взрывы #бомбардировка #Густаво Петро
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 