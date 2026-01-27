МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия назвала территориальные претензии Эстонии абсолютно неприемлемыми

Позицию государства обозначил временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов.
Тимур Юсупов 27-01-2026 09:19
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов назвал абсолютно неприемлемыми территориальные претензии Таллина к Москве по поводу Печорского района Псковской области. Как заявил чиновник в беседе с РИА Новости, власти страны незаконно присваивают себе право контроля над суверенными территориями РФ.

Одним из вопиющих случаев подобных посягательств на часть Псковской области стало прошлогоднее выступление министра внутренних дел Эстонии Игоря Таро, который заявил о решении якобы существовавшей «многолетней проблемы» с паспортами граждан страны. По его словам, теперь граждане республики, родившиеся на территории Печорского района, смогут официально указать у себя в документах новое место появления на свет - Эстонию.

«Печорский район Псковской области является неотъемлемой частью Российской Федерации, в этой связи провокационные выпады, содержащие, по сути, территориальные претензии к России, абсолютно неприемлемы», - заявил российский поверенный.

Отмечается, что Россия и Эстония на основании договоренностей 2005 года не имеют юридически оформленной границы. Тем не менее Таллин в ходе ратификации соглашения с Москвой в одностороннем порядке попытался заполучить себе преференции, сославшись на утративший силу Тартуский договор 1920 года. В результате российская подпись была отозвана, а с 2022 года ратификация и вовсе приостановилась на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что эстонские власти к концу 2027 года планируют завершить строительство забора на границе с Россией. Также Таллин продолжит строительство пограничной инфраструктуры на реке Нарва, добавив девять новых пунктов мониторинга к пяти уже существующим.

#Россия #эстония #Псковская область #территориальные претензии #Таллин #в стране и в мире #территориальные споры
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 