Пентагон заключил контракт на ремонт переданных Киеву F-16

Пентагон заключил контракт стоимостью $235,4 миллиона на техническое обслуживание истребителей F-16, включая те машины, которые были переданы Украине. Соответствующее объявление распространила пресс-служба американского военного ведомства.

Подрядчиком выступит бельгийская компания Sabena Aerospace Engineering. Контракт предусматривает проведение промежуточного и капитального ремонта самолетов, силовых установок и двигателей, а также обеспечение логистики и снабжения запасными частями, отмечает Life.

Все работы будут выполняться на мощностях компании в Бельгии.

По данным Business Insider на январь 2026 года, Украина получила 44 из примерно 87 обещанных европейскими странами F-16. Украинские ВВС ранее сообщили о потере нескольких истребителей.