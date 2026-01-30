МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пентагон заключил контракт на ремонт переданных Киеву F-16

Обслуживание обойдется в $235,4 миллиона.
Дима Иванов 30-01-2026 09:43
© Фото: Нина Падалко, РИА Новости

Пентагон заключил контракт стоимостью $235,4 миллиона на техническое обслуживание истребителей F-16, включая те машины, которые были переданы Украине. Соответствующее объявление распространила пресс-служба американского военного ведомства.

Подрядчиком выступит бельгийская компания Sabena Aerospace Engineering. Контракт предусматривает проведение промежуточного и капитального ремонта самолетов, силовых установок и двигателей, а также обеспечение логистики и снабжения запасными частями, отмечает Life.

Все работы будут выполняться на мощностях компании в Бельгии.

По данным Business Insider на январь 2026 года, Украина получила 44 из примерно 87 обещанных европейскими странами F-16. Украинские ВВС ранее сообщили о потере нескольких истребителей.

#в стране и мире #Украина #сша #Пентагон #F-16
