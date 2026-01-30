Глава евродипломатии Кая Каллас похвасталась своей любовью к чтению и заявила, что благодаря книгам надеется стать «очень умной». Речь европейского политика опубликовало информационное агентство Reuters.

На одной из недавних пресс-конференций верховный представитель ЕС по иностранным делам поделилась со зрителями, что за свою жизнь она прочитала очень много книг и продолжает читать их и сегодня. Причиной подобных откровений чиновницы стало то, что один из журналистов, задавая Каллас вопрос, решил преподнести ей в подарок книгу об истории Сирии.

«Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что, когда я закончу эту работу, я стану очень умной», - с гордостью заявила глава евродипломатии.

Ранее председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что Кае Каллас предъявлено заочное обвинение в уничтожении памятников советским воинам. По словам главы СК, заместитель председателя Еврокомиссии планомерно потворствовала развитию русофобных настроений и проведению антироссийской политики в странах Евросоюза.