СК РФ предъявил Кае Каллас заочное обвинение в уничтожении памятников

В список обвиняемых попали и другие европейские политики.
Тимур Юсупов 15-01-2026 06:09
© Фото: Britta Pedersen, dpa, Globallookpress

Главе евродипломатии Кае Каллас предъявлено заочное обвинение в уничтожении памятников советским воинам. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастыркин.

По словам главы СК, заместитель председателя Еврокомиссии планомерно потворствовала развитию русофобных настроений и проведению антироссийской политики в странах Евросоюза.

«Мы видим, как уничтожаются памятники советским воинам на Украине, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Германии, Болгарии, Молдове, Чехии, Австрии, Швейцарии и других странах. Причем около половины советских мемориальных объектов уничтожены по решению должностных лиц органов власти этих государств, остальные повреждены русофобами и националистами», - отметил Бастрыкин.

Помимо Каллас, в список уголовных дел, который насчитывает более 164 фамилий, также попали госсекретарь канцелярии Эстонии Таймер Петеркоп и глава литовского Минкульта Симонас Кайрис. Председатель российского СК объяснил, что власти многих европейских стран занимаются открытым переписыванием истории и дискредитацией народа России и СССР, в прошлом победившего фашизм и освободившего от него эти самые страны.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Каю Каллас должен заменить на ее посту другой человек.

#Русофобия #Александр Бастрыкин #кая каллас #памятники воинам #Уничтожение памятников #Евродипломатия
