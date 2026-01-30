МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
США возобновят авиарейсы в Венесуэлу после шестилетнего перерыва

Первые самолеты отправятся в страну в ближайшие месяцы.
Дима Иванов 30-01-2026 07:52
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Global Look Press

Министерство транспорта США отменило в четверг введенный в 2019 году запрет для американских авиакомпаний на выполнение рейсов в Венесуэлу. Об этом сообщило агентство Reuters.

Прямые коммерческие пассажирские и грузовые рейсы между США и Венесуэлой приостановили в мае 2019 года по распоряжению Министерства транспорта США. Тогда в Министерстве внутренней безопасности США указали на угрозу безопасности пассажиров, экипажей и самолетов из-за политической нестабильности, беспорядков и других факторов в стране.

В четверг президент Дональд Трамп поручил министру транспорта Шону Даффи и военным руководителям открыть коммерческое воздушное пространство над Венесуэлой к концу дня. Это решение привело к отмене соответствующего запрета 2019 года.

Авиакомпания American Airlines объявила о планах возобновить ежедневные беспосадочные рейсы в Венесуэлу в ближайшие месяцы после получения необходимых разрешений от властей и оценки безопасности.

«Мы готовы возобновить это невероятное партнерство», - заявил руководитель коммерческого направления American Airlines Нэт Пайпер.

Перевозчик был последней крупной американской авиакомпанией, выполнявшей рейсы в Венесуэлу до приостановки в 2019 году, в том числе по маршрутам из Майами в Каракас и Маракайбо.

Возобновление регулярных рейсов потребует времени - несколько месяцев - для согласования и проверки безопасности. Государственный департамент США по-прежнему сохраняет рекомендацию «не путешествовать» в Венесуэлу.

Вашингтон 3 января провел операцию по захвату и вывозу президента республики Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Россия, Китай и ряд других стран осудили военную операцию США. Трамп заявил, что американцы будут временно управлять Венесуэлой. В частности, Вашингтон блокирует всю торговлю нефтью, которая происходит без их ведома. По словам и.о. президента Делси Родригес, американские военные угрожали убить ее саму, ее брата - спикера Национальной ассамблеи Хорхе и министра внутренних дел Диосдадо Кабельо за отказ сотрудничать.

