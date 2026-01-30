МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВСУ атаковали дронами село Новый Ропск в Брянской области

Ранена мирная жительница.
Дима Иванов 30-01-2026 06:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы Украины атаковали FPV-дронами село Новый Ропск в Брянской области. В результате террористической атаки ранена мирная жительница, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», - подчеркнул глава Брянской области.

Богомаз добавил, что повреждения получили также два легковых автомобиля.

В понедельник ВСУ ударили беспилотником по автомобилю скорой помощи в Брянской области - машину посекло осколками и поражающими элементами.

#в стране и мире #Брянская область #ВСУ #Александр Богомаз #FPV-дроны #БПЛА ВСУ
