ВСУ атаковали дронами село Новый Ропск в Брянской области

Вооруженные силы Украины атаковали FPV-дронами село Новый Ропск в Брянской области. В результате террористической атаки ранена мирная жительница, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», - подчеркнул глава Брянской области.

Богомаз добавил, что повреждения получили также два легковых автомобиля.

В понедельник ВСУ ударили беспилотником по автомобилю скорой помощи в Брянской области - машину посекло осколками и поражающими элементами.