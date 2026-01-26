МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Брянской области

В результате удара никто не пострадал.
Глеб Владовский 26-01-2026 17:44
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Брянской области украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«(Боевики ВСУ - Прим. ред.) атаковали с помощью дронов-камикадзе автомобиль скорой медицинской помощи... поврежден осколками и поражающими элементами», - написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в районе населенного пункта Чуровичи в Климовском районе. В результате удара никто не пострадал.

Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью над регионами РФ сбили 40 украинских беспилотников. Из них один уничтожили в небе над Брянской областью.

#в стране и мире #Брянская область #Скорая помощь #Александр Богомаз #дрон всу
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 