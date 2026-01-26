Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Брянской области

В Брянской области украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«(Боевики ВСУ - Прим. ред.) атаковали с помощью дронов-камикадзе автомобиль скорой медицинской помощи... поврежден осколками и поражающими элементами», - написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел в районе населенного пункта Чуровичи в Климовском районе. В результате удара никто не пострадал.

Богомаз подчеркнул, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ночью над регионами РФ сбили 40 украинских беспилотников. Из них один уничтожили в небе над Брянской областью.