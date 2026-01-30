МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Таяние рекордных снежных масс может привести к затоплению семи регионов России

На вероятность паводков будет влиять целый ряд факторов.
Тимур Юсупов 30-01-2026 06:38
© Фото: Andrey Titov, Business Online, Global Look Press

Интенсивные осадки этой зимой могут стать причиной паводков в целом ряде российских регионов. Об этом пишет издание Life со ссылкой на эколога Илью Рыбальченко.

По словам специалиста, избыточное количество снега является опасным фактором в потенциальном разливе водоемов. Тем не менее необходимо принимать во внимание и другие природные параметры, удачный набор которых может уберечь города России от затопления.

«Итоговая ситуация будет зависеть от множества факторов - характера таяния снега, температуры воздуха, состояния почвы, работы гидротехнических сооружений и других условий. У нас есть несколько потенциально опасных в этом смысле регионов, которые с приходом весны может затопить очень и очень сильно, как когда-то было в Орске», - объяснил эксперт.

Среди наиболее нестабильных регионов, погодная ситуация в которых может выйти из под контроля, Рыбальченко выделил Оренбургскую, Челябинскую, Иркутскую, Тверскую, Курганскую и Тюменскую области, а также Алтайский край. В этих районах наблюдается большой снежный покров, есть опасность резкого потепления, раннего таяния льда на реках и внезапных ливней. Также зачастую в данных областях располагаются крупные водоемы или водохранилища.

Ранее сообщалось, что Москва приблизилась к снежному рекорду 32-летней давности. При аномальных снегопадах в столичном регионе впервые в текущем сезоне выросли 60-сантиметровые сугробы.

