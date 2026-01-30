МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны показало кадры освобождения Белой Березы и Новояковлевки

ВС РФ установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне СВО.
30-01-2026 05:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны показало кадры освобождения Белой Березы в Сумской области и Новояковлевки в Запорожской области. Оба населенных пункта были взяты под контроль 29 января.

При штурме Белой Березы постарались бойцы группировки «Север». Штурмовики действовали в тесном взаимодействии с артиллерийскими и минометными расчетами, а также операторами БПЛА.

Позиции противника были установлены с помощью воздушной разведки. После этого по ним был нанесен сокрушительный удар. Освобождение Белой Березы поспособствовало расширению буферной зоны в Сумской области.

Штурмовики группировки «Днепр» зачистили от боевиков Новояковлевку в Запорожской области. Бои за населенный пункт шли на протяжении нескольких недель. Противник не сдавался, но в результате отступил.

Боевики несколько раз пытались провести контрнаступление и отвоевать утраченные позиции, но российские бойцы уже закрепились в Новояковлевке. Мощную поддержку штурмовикам оказали операторы беспилотников.

Об освобождении Белой Березы и Новояковлевки стало известно 29 января. В результате действий ВС РФ противник понес значительные потери.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#ВС РФ #освобождение #ВСУ #запорожская область #сумская область
