Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Новояковлевка на территории Запорожской области. Его взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Днепр».

Всего же за сутки ведения боевых действий в зоне ответственности группировки нанесено огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Магдалиновка (Запорожская область) и Садовое (Херсонская область).

Военнослужащим группировки удалось уничтожить до 40 украинских боевиков. Помимо этого, враг лишился девяти автомобилей, артиллерийского орудия, четырех станций РЭБ и склада горючего.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового. Этот населенный пункт в Харьковской области взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.