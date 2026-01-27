МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Днепр».
27-01-2026 12:06
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Новояковлевка на территории Запорожской области. Его взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Днепр».

Всего же за сутки ведения боевых действий в зоне ответственности группировки нанесено огневое поражение живой силе и технике трех украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Магдалиновка (Запорожская область) и Садовое (Херсонская область). 

Военнослужащим группировки удалось уничтожить до 40 украинских боевиков. Помимо этого, враг лишился девяти автомобилей, артиллерийского орудия, четырех станций РЭБ и склада горючего. 

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил об освобождении Купянска-Узлового. Этот населенный пункт в Харьковской области взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#освобождение #запорожская область #группировка днепр #Новояковлевка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 