Негативные последствия отказа Европы от российских энергоресурсов станут еще более ощутимыми на фоне обостряющихся отношений с США. Об этом в своей статье для экономического издания Arabian Gulf business inside написал бизнес-аналитик, советник министерства энергетики Саудовской Аравии Фрэнк Кейн.

По его словам, ЕС поспешил с обозначением полного отказа от российского газа с 1 января 2027 года, поскольку в дело вмешался Дональд Трамп, отношения с которым становятся натянутыми из-за его позиции по Гренландии.

Таким образом, ЕС может обратиться к странам Ближнего Востока для того, чтобы закрыть потребность в энергоресурсах, однако в этом случае он пиобретет новую форму зависимости.

«Европейские политики стоят перед сложным выбором: континент не может позволить себе положить все свои энергетические ресурсы в одну геополитическую корзину», - написал Кейн.

Эксперт добавил, что поиск альтернативы является для Европы необходимостью, поскольку имеющиеся варианты решения проблемы через Норвегию, Азербайджан и другие имеют много недостатков и не гарантируют закрытия потребностей.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов в беседе со «Звездой» оценил шансы на успех в суде Венгрии и Словакии, которые подготовили иск об отмене запрета на российский газ.