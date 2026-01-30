МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт перечислил угрозы для ЕС из-за отказа от российского газа

Европа столкнулась с необходимостью поиска еще одного альтернативного источника энергоресурсов.
Константин Денисов 30-01-2026 05:42
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Негативные последствия отказа Европы от российских энергоресурсов станут еще более ощутимыми на фоне обостряющихся отношений с США. Об этом в своей статье для экономического издания Arabian Gulf business inside написал бизнес-аналитик, советник министерства энергетики Саудовской Аравии Фрэнк Кейн.

По его словам, ЕС поспешил с обозначением полного отказа от российского газа с 1 января 2027 года, поскольку в дело вмешался Дональд Трамп, отношения с которым становятся натянутыми из-за его позиции по Гренландии.

Таким образом, ЕС может обратиться к странам Ближнего Востока для того, чтобы закрыть потребность в энергоресурсах, однако в этом случае он пиобретет новую форму зависимости.

«Европейские политики стоят перед сложным выбором: континент не может позволить себе положить все свои энергетические ресурсы в одну геополитическую корзину», - написал Кейн.

Эксперт добавил, что поиск альтернативы является для Европы необходимостью, поскольку имеющиеся варианты решения проблемы через Норвегию, Азербайджан и другие имеют много недостатков и не гарантируют закрытия потребностей.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов в беседе со «Звездой» оценил шансы на успех в суде Венгрии и Словакии, которые подготовили иск об отмене запрета на российский газ.

#Россия #в стране и мире #сша #ЕС #газ #Ближний Восток #Венгрия #словакия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 