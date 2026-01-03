МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
РФ направило Австрии ноту протеста из-за празднования дня рождения Бандеры

В посольстве эту провокацию назвали оскорблением памяти жертв нацистов.
Глеб Владовский 03-01-2026 00:51
© Фото: Ernst Wrba, imageBROKER.com, Globallookpress

Россия направила МИД Австрии ноту протеста в связи с празднованием украинскими радикалами дня рождения Степана Бандеры. Об этом сообщили в диппредставительстве РФ.

«Ничего, кроме глубокого отвращения, не вызывает очередная провокационная выходка горстки украинских и ичкерийских радикалов, осевших в Австрии, которые 1 января вновь решили устроить в центре Вены празднование дня рождения пособника нацистов», - цитирует заявление ТАСС.

Подчеркивается, что подобные выходки - это «прямое оскорбление памяти жертв нацизма и грубый вызов общественной морали». Кроме того, в посольстве выразили осуждение в связи с отсутствием противодействия со стороны местных властей.

Ранее сообщалось, что в Польше во время концерта белорусского исполнителя Макса Коржа произошел скандал. Зрители развернули на варшавском стадионе флаг признанной в России экстремистской УПА*. По некоторым данным, это сделали украинцы.

* Украинская повстанческая армия (УПА) - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #протест #австрия #Степан Бандера #Посольство РФ
