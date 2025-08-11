В Польше возмутились действиями украинцев, развернувших флаг УПА* на концерте

В Польше во время концерта белорусского исполнителя Макса Коржа произошел скандал. Зрители развернули на варшавском стадионе флаг признанной в России экстремистской УПА*. По некоторым данным, это сделали украинцы.

Депутат польского парламента Дариуш Матецкий отреагировал на произошедшее. Он призвал прокуратуру провести расследование по этому поводу и потребовал возбудить уголовное дело по статье о запрете пропаганды тоталитарных и националистических идеологий.

«У вас есть силы кричать на польском стадионе с флагом убийц детей, но нет сил защитить свою родину? Убирайтесь из Польши!» - написал он в соцсети.

Бывший польский посол в США Марек Магеровский тоже прокомментировал инцидент с флагом. Он заявил, что заметил на концерте «сотни украинцев призывного возраста».

Ранее польский экс-судья Томаш Шмидт заявил, что власти Украины построили культ главарей УПА* Степана Бандеры и Романа Шухевича. По его словам, поэтому Киев не хочет признавать, что в Волыни произошла резня мирных людей.

* Украинская повстанческая армия (УПА) - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.