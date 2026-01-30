МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Суд заочно приговорил к девяти годам россиянку, вступившую в «Айдар»*

Юлия Толопа уехала на Украину 12 лет назад.
Константин Денисов 30-01-2026 04:46
© Фото: sledcom_press, Telegram

Суд заочно приговорил россиянку Юлию Толопу к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима за участие в нацбатальоне «Айдар»*. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ.

Следствие установило, что Толопа уехала на Украину в 2014 году и вступила в ряды «Айдара».

«В 2014-2015 годах в должности командира БМП-2 она принимала участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской народных республик», - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении россиянки было возбуждено по статье «участие в террористическом сообществе». В связи с нахождением за пределами РФ Толопа объявлена в международный розыск.

Ранее сообщалось о том, что ФСБ ликвидировала в Дагестане двух подозреваемых в подготовке теракта.

* Признан террористической организацией и запрещен в РФ.

#Украина #ВСУ #суд #СК РФ
