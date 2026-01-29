ФСБ ликвидировала в Дагестане двух подозреваемых в подготовке теракта

Двух боевиков ликвидировали в Дагестане, они планировали диверсии и теракты. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Сотрудники ФСБ во взаимодействии со следователями и полицейскими предотвратили теракты в республике, говорится в сообщении. Боевики оказали вооруженное сопротивление, их ликвидировали.

Жертв среди мирных жителей и сотрудников правоохранительных органов нет. На месте происшествия проводятся следственные действия, изъяты оружие и другие предметы, имеющие значение для расследования, добавили в СК РФ.

На кадрах ФСБ боевики приносят присягу террористической организации, в их жилище нашли пакеты с поражающими элементами для взрывного устройства. В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правопорядка, а также незаконного оборота оружия.