Москвичам рассказали, сколько еще придется терпеть морозы

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с 360.ru рассказала, когда морозы уйдут из Москвы.

По ее словам, ждать потепления жителям столичного региона не придется еще как минимум десять дней.

«Контрасты между температурой воздуха над океанами и над сушей сокращаются, океаны холодают. Поэтому волны тепла и холода становятся более пологими и длительными», - объяснила метеоролог.

Тепло придет в Москву не раньше конца первой декады февраля. А усиление морозов ожидается с 30 января по 3 февраля.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе со «Звездой» сообщил, что Москва приблизилась к повторению снежного рекорда 32-летней давности.