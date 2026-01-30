Глава Белого дома Дональд Трамп аннулировал сертификаты всех канадских самолетов. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Он отметил, что таким образом США отвечают на отказ Канады в сертификации американских бизнес-лайнеров Gulfstream моделей 500, 600, 700 и 800. Санкции Вашингтона будут действовать до тех пор, пока Канада не пересмотри свое решение по ним.

«Если по какой-либо причине эта ситуация не будет немедленно исправлена, я введу против Канады 50% пошлину на все самолёты, продаваемые в США», - пригрозил Трамп.

Ранее стало известно о том, что Трамп поднял пошлины на южнокорейские товары до 25%. По его мнению, Южная Корея не выполняет ряд своих обязательств перед Вашингтоном.