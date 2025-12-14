Трамп потребовал от Минюста опозорить демократов делом Эпштейна

Президент США Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции публикации всех материалов из дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, которые могут опозорить демократов. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Это демократы работали с Эпштейном, а не республиканцы. Опубликуйте все их имена, опозорьте их!», - говорится в сообщении.

В деле Эпштейна обнаружили один миллион новых страниц. Со слов Трампа, американский минюст вынужден бросать все свои силы «на вдохновленное демократами мошенничество», когда надо «вернуться к работе».

«Радикальные левые не хотят, чтобы люди говорили об успехе Трампа и республиканцев, только о давно умершем Джеффри Эпштейне», - отметил глава Белого дома.

Ранее президент Соединенных Штатов обвинил демократов в связях с Эпштейном. Также Трамп назвал ложью сообщения о том, что он якобы знал о преступлениях финансиста.