Трамп потребовал от Минюста опозорить демократов делом Эпштейна

В своем сообщении американский лидер подчеркнул, что работали с Джеффри Эпштейном демократы, а не республиканцы.
Виктория Бокий 27-12-2025 23:57
© Фото: CNP, Admedia, Globallookpress

Президент США Дональд Трамп потребовал от Министерства юстиции публикации всех материалов из дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, которые могут опозорить демократов. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Это демократы работали с Эпштейном, а не республиканцы. Опубликуйте все их имена, опозорьте их!», - говорится в сообщении.

В деле Эпштейна обнаружили один миллион новых страниц. Со слов Трампа, американский минюст вынужден бросать все свои силы «на вдохновленное демократами мошенничество», когда надо «вернуться к работе».

«Радикальные левые не хотят, чтобы люди говорили об успехе Трампа и республиканцев, только о давно умершем Джеффри Эпштейне», - отметил глава Белого дома.

Ранее президент Соединенных Штатов обвинил демократов в связях с Эпштейном. Также Трамп назвал ложью сообщения о том, что он якобы знал о преступлениях финансиста.

#сша #Дональд Трамп #демократы #Минюст США #Джеффри Эпштейн
