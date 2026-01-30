Европейский союз ищет альтернативу потолку цен на российскую нефть. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

«ЕС рассматривает возможность заменить потолок цен запретом на морские перевозки в рамках своего последнего пакета санкций... В случае поддержки (инициативы - Прим. ред.) государствами-членами, это может привести к тому, что европейским компаниям будет запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка», - говорится в материале.

По мнению собеседников агентства, такая мера могла бы нанести серьезный вред Москве, а также упростила бы применение санкций.

Ранее бывший министр финансов федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб выразил мнение, что Европа попала в зависимость от США после отказа от российских энергоносителей.