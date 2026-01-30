МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bloomberg: ЕС хочет отказаться от потолка цен на российскую нефть

Источники допустили, что запрет на морские перевозки нанес бы больший вред Москве.
Глеб Владовский 30-01-2026 22:42
© Фото: Joel Angel Juarez, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Европейский союз ищет альтернативу потолку цен на российскую нефть. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

«ЕС рассматривает возможность заменить потолок цен запретом на морские перевозки в рамках своего последнего пакета санкций... В случае поддержки (инициативы - Прим. ред.) государствами-членами, это может привести к тому, что европейским компаниям будет запрещено предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка», - говорится в материале.

По мнению собеседников агентства, такая мера могла бы нанести серьезный вред Москве, а также упростила бы применение санкций.

Ранее бывший министр финансов федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Матиас Бродкорб выразил мнение, что Европа попала в зависимость от США после отказа от российских энергоносителей.

