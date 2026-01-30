Путин: свыше 30 стран приобрели военную продукцию из России

Свыше 30 стран приобрели у России продукцию военного назначения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

«Российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена более чем в 30 стран мира. А сумма валютной выручки превысила 15 млрд долларов», - уточнил он.

Ранее российский лидер заявил, что российские строители готовы оказать помощь в восстановлении Сирии. Он подчеркнул, что эконом-операторы готовы к этой совместной работе.