Путин: свыше 30 стран приобрели военную продукцию из России

Сумма валютной выручки превысила 15 миллиардов долларов.
Глеб Владовский 30-01-2026 22:04
© Фото: Пресс-служба Президента России © Видео: ТРК «Звезда»

Свыше 30 стран приобрели у России продукцию военного назначения. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.

«Российская продукция военного назначения за прошедший год была поставлена более чем в 30 стран мира. А сумма валютной выручки превысила 15 млрд долларов», - уточнил он.

Ранее российский лидер заявил, что российские строители готовы оказать помощь в восстановлении Сирии. Он подчеркнул, что эконом-операторы готовы к этой совместной работе.

#в стране и мире #Владимир Путин #военная продукция #экспорт #выручка
