В Москве вручили кинопремию «Золотой Орел»

В Москве состоялось вручение кинопремии «Золотой Орел». Торжественная церемония прошла в первом павильоне «Мосфильма».

В категории «Лучший фильм» традиционно заявлены пять картин. Всего номинаций - 23, в включая «Лучшую режиссерскую работу», «Дизайн костюмов», а также «Лучший монтаж».

Сообщается, что первый приз «За вклад в российский кинематограф» получил актер, режиссер, кинодраматург Александр Адабашьян. Лучшим анимационным фильмом стал «Булгаковъ» режиссера Станислава Соколова. А лучшей музыкой к кинокартине объявили работу Дмитрия Емельянова для «Августа».

Среди номинантов, в том числе, научно-фантастический фильм «Кракен», основанный на реальных событиях сериал «Атом». Его сюжет посвящен созданию первой советской ядерной бомбы. Также среди номинантов числятся детективный сериал «Плевако», а также кинолента «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли.

Ранее сообщалось, что фильм «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего стал достоин ряда статуэток премии «Золотой орел». Кинокартину отметили в номинациях «Лучшие визуальные эффекты» благодаря работе студий «XOVP» и «Аламбик», «Лучшая работа звукорежиссера» под руководством Никиты Ганькина.