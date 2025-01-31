Фильм «Воздух» Германа получил несколько премий «Золотой орел»

Фильм «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего стал достоин ряда статуэток премии «Золотой орел». Церемония награждения проходит в 1-м павильоне «Мосфильма».

Отмечается, что кинокартину отметили в номинациях «Лучшие визуальные эффекты» благодаря работе студий «XOVP» и «Аламбик», «Лучшая работа звукорежиссера» под руководством Никиты Ганькина. Кроме того, картину высоко оценили в номинации «Лучший монтаж».

Также отмечается, что премию получили актер Сергей Безруков за лучшую мужскую роль в кино и Елена Лядова - «Лучшая женская роль второго плана».

Кинолента повествует об отряде летчиц, которые защищали небо над блокадным Ленинградом. Премьера фильма в РФ состоялась 18 января 2024.