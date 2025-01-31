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Фильм «Воздух» Германа получил несколько премий «Золотой орел»

Премию за участие в фильме получил также актер Безруков.
Глеб Владовский 2025-01-31 22:41:22
© Фото: Алексей Майшев РИА Новости

Фильм «Воздух» режиссера Алексея Германа-младшего стал достоин ряда статуэток премии  «Золотой орел». Церемония награждения проходит в 1-м павильоне «Мосфильма».

Отмечается, что кинокартину отметили в номинациях «Лучшие визуальные эффекты» благодаря работе студий «XOVP» и «Аламбик», «Лучшая работа звукорежиссера» под руководством Никиты Ганькина. Кроме того, картину высоко оценили в номинации «Лучший монтаж».

Также отмечается, что премию получили актер Сергей Безруков за лучшую мужскую роль в кино и Елена Лядова - «Лучшая женская роль второго плана».

Кинолента повествует об отряде летчиц, которые защищали небо над блокадным Ленинградом. Премьера фильма в РФ состоялась 18 января 2024.

#в стране и мире #премия #мосфильм #«Золотой Орел» #номинация
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