МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ расширило список болезней, запрещающих службу по контракту

Перечень расширили с 26 до 35 болезней.
Глеб Владовский 30-01-2026 20:21
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России расширило перечень болезней, который запрещает ограниченно годным к военной службе, заключить контракт при мобилизации, в период военного положения и в военное время. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Андрей Белоусов.

Теперь вместо 26 пунктов в перечне будет 35 заболеваний. В список добавили, в том числе, сахарный диабет (ранее нельзя было подписывать контракт при диабете I типа), врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты. Кроме того, допуск к подписанию контракта будет ограничен лицам, у которых обнаружили последствия переломов.

Ранее в Минобороны России рассказали о преимуществах службы в войсках беспилотных систем.

#Минобороны России #ВС РФ #Служба по контракту #военное время #Андрей Белоусов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 