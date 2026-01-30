МО РФ расширило список болезней, запрещающих службу по контракту

Минобороны России расширило перечень болезней, который запрещает ограниченно годным к военной службе, заключить контракт при мобилизации, в период военного положения и в военное время. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Андрей Белоусов.

Теперь вместо 26 пунктов в перечне будет 35 заболеваний. В список добавили, в том числе, сахарный диабет (ранее нельзя было подписывать контракт при диабете I типа), врожденные аномалии развития и последствия повреждений аорты. Кроме того, допуск к подписанию контракта будет ограничен лицам, у которых обнаружили последствия переломов.

Ранее в Минобороны России рассказали о преимуществах службы в войсках беспилотных систем.