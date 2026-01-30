МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В ООН допустили финансовый коллапс из-за рекордной задолженности

Генсек ООН допустил, что организация не сможет полностью выполнить программу бюджета на 2026 год.
Глеб Владовский 30-01-2026 19:11
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

В ООН может произойти финансовый коллапс из-за нехватки средств. Об этом сообщил генсек организации Антониу Гутерриш.

«Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придется кардинально пересмотреть финансовые правила», - приводит выдержку из документа РИА Новости.

По словам Гутерриша, общая задолженность организации в 2025 году составила 1,568 млрд долларов. Это в два раза больше, чем прошлогодний показатель. Он также отметил, что ООН не сможет выполнить программу бюджета на 2026 год, если поступления существенно не улучшатся.

Ранее сообщалось, что в ООН отказали народам Крыма и Донбасса в праве на самоопределение.

#в стране и мире #ООН #Антониу Гутерриш #финансовый коллапс
