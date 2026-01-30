В ООН допустили финансовый коллапс из-за рекордной задолженности

В ООН может произойти финансовый коллапс из-за нехватки средств. Об этом сообщил генсек организации Антониу Гутерриш.

«Либо все государства-члены будут полностью и своевременно выполнять свои обязательства по взносам, либо им придется кардинально пересмотреть финансовые правила», - приводит выдержку из документа РИА Новости.

По словам Гутерриша, общая задолженность организации в 2025 году составила 1,568 млрд долларов. Это в два раза больше, чем прошлогодний показатель. Он также отметил, что ООН не сможет выполнить программу бюджета на 2026 год, если поступления существенно не улучшатся.

