ООН отказала народам Крыма и Донбасса в праве на самоопределение

В декабре 2025 года Лавров заявлял о принадлежности Крыма и Донбасса РФ по конституции.
Глеб Владовский 29-01-2026 22:40
© Фото: James Wakibia, Keystone Press Agency, Globallookpress

Право самоопределения народов Донбасса и Крыма неприемлемо. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом. По нашему мнению, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности», - подчеркнул он.

Напомним, в декабре 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Крым и новые регионы России являются неотъемлемыми субъектами страны. Он также напомнил, что цель проведения СВО является, в первую очередь защита судьбы людей, чьи предки в том числе осваивали эти земли.

#в стране и мире #Крым #ООН #Донбасс #Антониу Гутерреш
