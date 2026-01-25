Право самоопределения народов Донбасса и Крыма неприемлемо. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом. По нашему мнению, в этой ситуации преобладает принцип территориальной целостности», - подчеркнул он.

Напомним, в декабре 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Крым и новые регионы России являются неотъемлемыми субъектами страны. Он также напомнил, что цель проведения СВО является, в первую очередь защита судьбы людей, чьи предки в том числе осваивали эти земли.