Банки обяжут отвечать перед ЦБ за получение мошенниками наличности из банкоматов

Мошенничеством будут считаться даже те случаи, когда жертва сама дала согласие на снятие средств.
Тимур Юсупов 14-01-2026 23:39
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Со следующего года российские банки должны будут предоставлять ЦБ статистику случаев мошеннических операций по выдаче наличных из банкоматов без ведома владельца. Об этом говорится в проекте указания, опубликованном на официальном сайте Банка России.

Согласно тексту документа, в 2027 году в РФ будет принята новая форма отчета «Сведения об операциях по выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов». Отныне кредитные организации будут обязаны сообщать в ЦБ о каждом случае мошенничества, результатом которого стало получение злоумышленниками наличности жертвы с его банковского счета.

В ведомстве уточнили, что под понятие мошенничества будут попадать операции по выдаче денежных средств без добровольного согласия владеющего ими физлица, или же случаи, когда согласие было получено с помощью обмана или злоупотребления доверием.

Ранее сообщалось, что граждане России начали сталкиваться с массовыми блокировками своих банковских карт из-за переводов между собственными счетами. Это связано с профилактикой мошенничества.

