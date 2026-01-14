Банки обяжут отвечать перед ЦБ за получение мошенниками наличности из банкоматов

Со следующего года российские банки должны будут предоставлять ЦБ статистику случаев мошеннических операций по выдаче наличных из банкоматов без ведома владельца. Об этом говорится в проекте указания, опубликованном на официальном сайте Банка России.

Согласно тексту документа, в 2027 году в РФ будет принята новая форма отчета «Сведения об операциях по выдаче наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкоматов». Отныне кредитные организации будут обязаны сообщать в ЦБ о каждом случае мошенничества, результатом которого стало получение злоумышленниками наличности жертвы с его банковского счета.

В ведомстве уточнили, что под понятие мошенничества будут попадать операции по выдаче денежных средств без добровольного согласия владеющего ими физлица, или же случаи, когда согласие было получено с помощью обмана или злоупотребления доверием.

Ранее сообщалось, что граждане России начали сталкиваться с массовыми блокировками своих банковских карт из-за переводов между собственными счетами. Это связано с профилактикой мошенничества.