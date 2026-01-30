МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны показало кадры уничтожения M2 Bradley FPV-дроном

Также дроноводы поразили автомобили, наземные робототехнические комплексы, элементы системы связи и РЭБ, укрытия и беспилотники ВСУ.
30-01-2026 10:43
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеозапись боевой работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» в зоне проведения специальной военной операции.

В двухминутном ролике - нарезка кадров с бортовых камер ударных беспилотников, которыми операторы управляют в режиме реального времени. Видео начинается с обнаружения автомобильной техники противника. Дроны выходят на цель на предельно малой высоте, фиксируя машины, укрытые маскировочными сетями, у дороги и в лесополосах. После обнаружения операторы наносят удар.

Также в записи видно, как поражается боевая машина пехоты M2 Bradley американского производства. Для этого применяется дрон-камикадзе. Объективный контроль подтверждает возгорание и уничтожение цели.

Также в ролик включены моменты уничтожения наземных робототехнических комплексов ВСУ, элементов системы связи и радиоэлектронной борьбы, блиндажей и пунктов временной дислокации личного состава. На финальных кадрах показано поражение вражеских беспилотников - дроны «Рубикона» идут навстречу целям и таранят их в воздухе.

Подобные удары позволяют системно выводить из строя технику, средства управления и снабжения противника, а также срывать переброску личного состава. Опубликованные кадры в очередной раз демонстрируют эффективность FPV-дронов и высокий уровень подготовки операторов центра «Рубикон».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #Рубикон #FPV-дроны #M2 Bradley
