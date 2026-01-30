Украине следует идти до конца и запретить таблицу Менделеева. С таким призывом в шутку выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее «Страна.ua» сообщала о том, что двое ведущих солистов балета Национальной оперы Украины Наталья Мацак и Сергей Кривоконь оказались на грани увольнения из-за участия в европейских гастролях с постановкой «Лебединое озеро» Петра Чайковского. Минкульт страны обвинил артистов в нарушении позиции театра - изъятие произведений российских композиторов.

«Я считаю, что вот в этом позоре они должны идти до конца. А когда на Украине запретят таблицу Менделеева?» - сказала дипломат, выступая на брифинге.

Ранее сообщалось, что на Украине Ивана Сусанина и его подвиг объявили символом «мифологизированной пропаганды российского империализма».

Напомним, что с момента госпереворота, случившегося в 2014 году, Киев проводит кампанию по «декоммунизации», переименовывая улицы и снося памятники в честь советских политических и государственных деятелей. Но на деле эти действия приобрели черты борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией.