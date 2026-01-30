Адвокат рассказала, кто сможет претендовать на повышенную пенсию с 1 февраля

Адвокат Надежда Борзенко в беседе с RT рассказала, кто из россиян сможет претендовать на повышенную пенсию с 1 февраля 2026 года. Индексация ждет пенсионеров, которые перешагнули 80-летний порог.

Дело в том, что эта группа граждан получает фиксированную надбавку, которая станет больше с февраля.

«После индексации с 1 февраля размер этой удвоенной фиксированной выплаты для данной категории пенсионеров составит 19 169,38 рубля в месяц», - рассказала юрист.

Борзенко подчеркнула, что эта сумма не является всей пенсией. К ней еще полагается страховая часть.

Также адвокат указала на то, что с наступлением возраста надбавка назначается автоматически. Никаких заявлений писать не нужно. А выплата начинает начисляться с месяца, следующего за месяцем рождения.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8%. Таким образом, их средний размер по стране составит 16 590 рублей.