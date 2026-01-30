Политолог объяснил, почему Трамп объявил ЧП из-за Кубы

Для США объявлять режимы чрезвычайного положения, как в ситуации с Кубой, - дело привычное, однако американцам осуществить на острове венесуэльский сценарий не получится. Об этом рассказал «Звезде» политолог Малек Дудаков.

«Недавно, например, Трамп объявил режим ЧС в сфере энергетики из-за того, что цены на электричество в Америке растут, что вызвано строительством новых дата-центров под искусственный интеллект. То есть не стоит полагать, что объявление режима ЧС означает, что завтра американцы будут вторгаться на Кубу. Нет. Для них это привычная рутинная история, попытка привлечь внимание к какому-то определенному конкретному вопросу, в данном случае к вопросу Кубы», - объяснил специалист.

При этом Дудаков добавил, что кризисная ситуация будет сохраняться. По его словам, после Венесуэлы Куба является мишенью номер один.

«Кубинская и венесуэльская экономики очень тесно друг с другом переплетены. Куба зависима от импорта нефти и нефтепродуктов из Венесуэлы. Сейчас она нашла дополнительных альтернативных поставщиков, в частности из Мексики. Вот и Трамп как раз угрожает этим странам, той же самой Мексике, дополнительными тарифами, если они будут поставлять нефть и нефтепродукты на Кубу», - рассказал специалист.

Он считает, что Соединенные Штаты будут пытаться устроить экономическую блокаду Кубы, чтобы спровоцировать коллапс власти и смену режима. Однако, по мнению Дудакова, американцам не удастся осуществить на Кубе венесуэльский сценарий.

«На Кубе все-таки другая, более партекратическая система. Ты можешь, конечно, первого секретаря Компартии Кубы попытаться выкрасть и куда-нибудь вывезти, но это не будет означать крушение коммунистической власти в моменте. Вот поэтому здесь как бы придется уже какую-то масштабную операцию военную проводить, и там уже будут, конечно, большие потери среди американских военных», - объяснил политолог.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за необычной угрозы со стороны Кубы. По словам американского лидера, это государство угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов.