Песков: Зеленский сам настаивал на личной встрече с Путиным

Теперь глава киевского режима пытается представить ситуацию прямо противоположным образом.
Тимур Юсупов 30-01-2026 14:43
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков напомнил, что глава киевского режима Владимир Зеленский сам настаивал на личной встрече с Владимиром Путиным, а теперь пытается представить ситуацию абсолютно в противоположном ключе. Так официальный спикер Кремля прокомментировал высказывания украинского лидера о якобы «страхе» России перед переговорами двух политиков.

«Я бы напомнил, что инициативно Путин Зеленского никуда не приглашал и не предлагал никаких встреч Зеленскому. А встречи просил Зеленский - Зеленский, собственно, инициирует встречу. И в ответ ему президент Путин ответил: "Мы готовы, но только в Москве". Здесь очень важно это помнить», - подчеркнул Песков.

Владимир Зеленский с самого начала спецоперации настаивает на личной встрече с Путиным, на что в сентябре прошлого года российский лидер ответил согласием, предложив в качестве площадки для переговоров Москву. Предложение также было еще раз подтверждено Кремлем на этой неделе. После этого глава киевского режима кардинально сменил риторику, заявив, что не намерен ехать в Россию, провести встречу он готов только в Киеве, а заинтересованность в этом и вовсе якобы проявляет только Москва.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков отмечал, что вопрос личной встречи Владимира Путина с Зеленским обсуждался по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Спикер подчеркнул, что Москва готова гарантировать безопасность главы киевского режима.

