Ушаков: возможность встречи с Зеленским поднималась в разговорах Путина с Трампом

Помощник президента РФ подчеркнул, что Москва готова гарантировать безопасность Зеленского.
Глеб Владовский 28-01-2026 16:02
© Фото: Daniel Torok, US White House via Global Look Press

Вопрос личной встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского обсуждался по телефону с президентом США Дональдом Трампом. Об этом рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Вопрос для нас не новый... В ходе этих (телефонных. - Прим. ред.) бесед Трамп, в частности, предлагал нам рассмотреть такую возможность», - уточнил он.

Ушаков напомнил, что если Зеленский действительно готов встретиться с Путиным, то может приехать в Москву. Москва готова гарантировать безопасность украинского лидера, а также всех необходимых условий для работы.

Ранее Путин заявлял, что если Зеленский готов к встрече, то пускай приезжает в Москву. Он также отметил, что никогда не отказывался от этой встречи, в том случае если она «хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам».

