Германия вывела из Польши ЗРК Patriot, прикрывавшие аэродром Жешув

Вместе с техникой объект покинули 200 немецких военных.
Константин Денисов 17-12-2025 01:31
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de, Globallookpress

Власти Германии приняли решение вывести из Польши два комплекса ЗРК Patriot, которые прикрывали аэродром Жешув. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ФРГ.

«Немецкий контингент завершил свою миссию в польском городе Жешув», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, регион покинули и 200 немецких военных, которые находились там с января 2025 года. Теперь обеспечивать безопасность объекта будут военные из Нидерландов.

Изначально немецкий контингент должен был находиться в Жешуве на протяжении шести месяцев, однако по просьбе польского премьера Дональда Туска миссия была продлена на такой же срок.

Жешув является крупным логистическим хабом, который обеспечивает поставки НАТО вооружения на Украину. Ранее президент Польши Анджей Дуда пригрозил союзникам по НАТО закрыть аэропорт Жешув в связи с тем, что Варшава не принимает участия в совещаниях по вопросам снабжения Киева.

#в стране и мире #Украина #Польша #НАТО #Германия #Жешув
