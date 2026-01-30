Старший стрелок с позывным Орех рассказал корреспонденту Лане Иден, что в ходе боев за поселок Бересток в Донецкой Народной Республике российские бойцы захватили телефон с данными о позициях и маршрутах подразделений ВСУ. Полученная информация позволила точнее спланировать дальнейшие действия штурмовых групп.

В ходе боев особое сопротивление, как отмечают военнослужащие, оказывали подразделения украинского спецформирования «Кракен»*. Однако российским штурмовым группам удалось уничтожить часть сил и захватить средства связи.

«Когда мы дошли до этой лесополки, там у нас произошел первый контакт. Шевроны у них были "Кракен"*. Мы их уничтожили, забрали радиостанцию. Телефон был найден у них. Пароль оказался легким. Мы его случайно разблокировали. И там была информация, где находятся у них точки, откуда они двигаются и куда он должен был дальше идти», - пояснил Орех.

Сейчас в укрепленных блиндажах, которые ранее использовались противником, размещаются российские подразделения, а на улицах Берестка бойцы группировки войск «Юг» установили государственные флаги.

Бересток был превращен украинскими силами в хорошо подготовленный оборонительный район. Его удержание рассматривалось как ключевой элемент обороны на подступах к Константиновке.

Сам населенный пункт небольшой, однако его значение сложно переоценить. Контроль над Берестком открывает возможности для дальнейшего продвижения и создания плацдарма для наступления на более крупные узлы обороны ВСУ, включая Краматорск.

Оборону, которую ВСУ выстраивали в этом районе в течение нескольких месяцев, удалось вскрыть благодаря действиям разведывательных подразделений. По словам Ореха, бойцы действовали в тылу противника, нарушая его логистику, в том числе с помощью мин, а также боеприпасов, доставляемых FPV-дронами.

Штурмовые группы 10-го гвардейского танкового полка 20-й гвардейской мотострелковой дивизии заняли опорные пункты противника в районе Клебан-Быкского водохранилища. Продвижение поддерживалось артиллерийским огнем и активной работой FPV-дронов, которые обследовали здания и выявляли замаскированные позиции по следам на снегу.

По словам командира отделения БПЛА с позывным Балас, операторы продолжали работу даже в сложных погодных условиях. Он отметил, что противник ошибочно рассчитывал на невозможность применения дронов при сильном ветре.

«Противник, наверное, думал, что мы не летаем в сильный ветер, не позволяют нам характеристики "птицы". Он глубоко ошибся в этом плане», - отметил Балас.

Он также выполнял роль «поводыря» - заводил штурмовые группы по безопасным маршрутам и доставлял провизию. Несмотря на ранение после атаки украинского дрона, Балас отказался покинуть позицию до полного выполнения задачи.

Российские подразделения продолжают продвижение, вытесняя силы ВСУ к границам ДНР, чтобы исключить дальнейшие удары по мирным территориям.

* «Кракен» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.