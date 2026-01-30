МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

США перебросили в Британию самолет радиологического контроля «ядерный нюхач»

Он был задействован в июне 2025 года в ходе американских ударов по Ирану.
Тимур Юсупов 30-01-2026 13:38
© Фото: airforce.com

В Британию прибыл американский самолет радиологического контроля WC-135R Constant Phoenix, известный под неформальными названиями «охотник за ядерным оружием» и «ядерный нюхач». Как сообщает издание The Telegraph, борт был направлен в Соединенное Королевство на фоне возобновившихся угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.

Согласно имеющейся информации, «ядерный нюхач» был переброшен на авиабазу Милденхолл в Саффолке. Его основной задачей является сбор проб воздуха на наличие радиоактивных веществ, а также контроль за ядерными испытаниями. Официальные цели прибытия самолета в Великобританию не объявлены.

Отмечается, что в июне 2025 года, всего за несколько дней до ударов США по Ирану в рамках операции «Полуночный мост», Constant Phoenix был отправлен на Ближний Восток, а в 2017 году он патрулировал воздушное пространство рядом с КНДР - именно тогда был пик напряженности в отношениях Пхеньяна и Вашингтона.  

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассматривает различные варианты военной агрессии против Ирана. Согласно имеющимся данным, различные планы атаки на Тегеран включают в себя авиаудары по лидерам страны, разрушение иранских ядерных объектов, а также уничтожение государственных институтов.

#в стране и мире #самолеты #сша #Трамп #ядерное оружие #Иран #ВВС США #WC-135 Constant Phoenix
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 