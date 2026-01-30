США перебросили в Британию самолет радиологического контроля «ядерный нюхач»

В Британию прибыл американский самолет радиологического контроля WC-135R Constant Phoenix, известный под неформальными названиями «охотник за ядерным оружием» и «ядерный нюхач». Как сообщает издание The Telegraph, борт был направлен в Соединенное Королевство на фоне возобновившихся угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана.

Согласно имеющейся информации, «ядерный нюхач» был переброшен на авиабазу Милденхолл в Саффолке. Его основной задачей является сбор проб воздуха на наличие радиоактивных веществ, а также контроль за ядерными испытаниями. Официальные цели прибытия самолета в Великобританию не объявлены.

Отмечается, что в июне 2025 года, всего за несколько дней до ударов США по Ирану в рамках операции «Полуночный мост», Constant Phoenix был отправлен на Ближний Восток, а в 2017 году он патрулировал воздушное пространство рядом с КНДР - именно тогда был пик напряженности в отношениях Пхеньяна и Вашингтона.

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп рассматривает различные варианты военной агрессии против Ирана. Согласно имеющимся данным, различные планы атаки на Тегеран включают в себя авиаудары по лидерам страны, разрушение иранских ядерных объектов, а также уничтожение государственных институтов.