CNN: Трамп рассматривает возможность нанесения масштабного удара по Ирану

По информации источников, глава Белого дома пока что не принял окончательного решения.
Тимур Юсупов 29-01-2026 08:58
© Фото: Harald Tittel, dpa, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты военной агрессии против Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к администрации политика.

Согласно имеющимся данным, различные планы атаки на Тегеран включают в себя авиаудары по лидерам страны, разрушение иранских ядерных объектов, а также уничтожение государственных институтов.

По словам осведомленных в ситуации людей, глава Белого дома пока что не принял окончательного решения по вопросу Ирана, однако ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряженной. Так, замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади заявил, что после очередных заявлений Трампа о приближении к Ближнему Востоку армады американских кораблей его страна вступила в третью фазу конфликта с США.

Ранее в беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Мизин объяснил действия Трампа в Иране психологическим давлением. Как считает эксперт, такими действиями лидер Соединенных Штатов стремится утвердить мировое господство.

#сша #Трамп #Дональд Трамп #Иран #нападение #авиаудар США #удары по ирану
