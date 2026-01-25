CNN: Трамп рассматривает возможность нанесения масштабного удара по Ирану

Президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты военной агрессии против Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, близкие к администрации политика.

Согласно имеющимся данным, различные планы атаки на Тегеран включают в себя авиаудары по лидерам страны, разрушение иранских ядерных объектов, а также уничтожение государственных институтов.

По словам осведомленных в ситуации людей, глава Белого дома пока что не принял окончательного решения по вопросу Ирана, однако ситуация в регионе продолжает оставаться крайне напряженной. Так, замглавы МИД Исламской Республики Казем Гарибабади заявил, что после очередных заявлений Трампа о приближении к Ближнему Востоку армады американских кораблей его страна вступила в третью фазу конфликта с США.

Ранее в беседе со «Звездой» ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Мизин объяснил действия Трампа в Иране психологическим давлением. Как считает эксперт, такими действиями лидер Соединенных Штатов стремится утвердить мировое господство.