Экс-депутат Рады: друзья Зеленского обескровили энергетику Украины

Коррупционная верхушка киевского режима обворовала и обескровила Министерство энергетики страны, ресурсы которого должны были быть направлены на альтернативные источники энергии. Об этом рассказал «Звезде» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Безусловно, оно же разворовывалось друзьями Зеленского - Миндич, министры энергетики в этом участвовали. Это постоянные откаты и так далее. То есть реально обескровили министерство ресурсами, которые должны были быть направлены на альтернативные источники энергетики, потому что если вы находитесь в состоянии конфликта, то надо думать, что возможны и сценарии удара по таким объектам», - сказал Олейник.

Бывший украинский депутат также привел в пример Житомир, где ситуация с энергообеспечением более-менее стабильная. По словам Олейника, местная власть смогла перейти на альтернативные источники, используя мини-котельные и пеллеты, отказалась от газа и мазута. Все остальные чиновники проявили халатность и занимались воровством, добавил он.

Кроме того, Олейник считает, что воровство происходило не только у украинских налогоплательщиков, но и французских и американских.

«Разворовывают деньги по той причине, что они тоже в доле. Там не надо даже сомневаться, что откаты получал не только Байден через сына Хантера. Но и получает Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Мерц и все другие», - отметил бывший депутат Верховной рады.

Ранее МВД Украины посоветовало украинцам готовиться к отъезду из страны на фоне развивающегося энергетического кризиса. Гражданам рекомендовали собрать чемодан первой необходимости с лекарствами, теплыми вещами, средствами личной гигиены и наличными деньгами.