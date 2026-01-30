МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-депутат Рады: друзья Зеленского обескровили энергетику Украины

По словам Владимира Олейника, Министерство энергетики Украины было обескровлено друзьями Зеленского. Из-за этого страна осталась без альтернативных источников энергии.
Игнат Далакян 30-01-2026 12:42
© Фото: Евгения Новоженина, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Коррупционная верхушка киевского режима обворовала и обескровила Министерство энергетики страны, ресурсы которого должны были быть направлены на альтернативные источники энергии. Об этом рассказал «Звезде» бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

«Безусловно, оно же разворовывалось друзьями Зеленского - Миндич, министры энергетики в этом участвовали. Это постоянные откаты и так далее. То есть реально обескровили министерство ресурсами, которые должны были быть направлены на альтернативные источники энергетики, потому что если вы находитесь в состоянии конфликта, то надо думать, что возможны и сценарии удара по таким объектам», - сказал Олейник.

Бывший украинский депутат также привел в пример Житомир, где ситуация с энергообеспечением более-менее стабильная. По словам Олейника, местная власть смогла перейти на альтернативные источники, используя мини-котельные и пеллеты, отказалась от газа и мазута. Все остальные чиновники проявили халатность и занимались воровством, добавил он.

Кроме того, Олейник считает, что воровство происходило не только у украинских налогоплательщиков, но и французских и американских.

«Разворовывают деньги по той причине, что они тоже в доле. Там не надо даже сомневаться, что откаты получал не только Байден через сына Хантера. Но и получает Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Мерц и все другие», - отметил бывший депутат Верховной рады.

Ранее МВД Украины посоветовало украинцам готовиться к отъезду из страны на фоне развивающегося энергетического кризиса. Гражданам рекомендовали собрать чемодан первой необходимости с лекарствами, теплыми вещами, средствами личной гигиены и наличными деньгами.

#Украина #коррупция #энергетический кризис #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 