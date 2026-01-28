Мобилизованный военнослужащий ВСУ Виктор Левков, попавший в плен, рассказал о том, как после проблем со здоровьем его все равно направили в зону боевых действий. Видео с беседой предоставили в Минобороны России.

По словам Левкова, его мобилизовали в апреле 2025 года. Долгое время он скрывался, однако был задержан сотрудниками ТЦК, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Домой не отпустили - сразу доставили в областной военкомат.

«Меня привезли на медкомиссию. Проходил я ее или нет - не помню, был не в себе. Но, видимо, признали годным. Потом меня отправляют на Ровенский полигон. Там у меня случился приступ эпилепсии», - рассказал пленный.

Вместо полноценного лечения его на неделю поместили в наркодиспансер, провели курс капельниц, а затем вновь отправили на полигон.

По завершении краткой подготовки Левкова направили в зону боевых действий. Ему говорили, что участия в штурмах он принимать не будет, однако реальность оказалась иной. В Сумской области Левкова и других мобилизованных отправили копать окопы. После недели отдыха подразделение направляли на новые позиции, где он и был взят в плен военнослужащими группировки войск «Север».

В плену, по словам Левкова, к нему отнеслись по-человечески - согрели, накормили, выдали чистую одежду и оказали помощь. Сейчас он чувствует себя нормально и передает привет своим родным.

Ранее сотрудники ТЦК на Украине мобилизовали мужчину с тяжелыми проблемами памяти, полученными после детской травмы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.