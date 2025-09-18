Агент Украины в Петербурге переоделся пенсионеркой, чтобы устроить взрыв

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ предотвратили покушение на жизнь руководителя оборонного предприятия. В ходе операции были задержаны две женщины и молодой человек. Эти люди работали по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Задержаны трое граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения. Они планировали взорвать автомобиль с помощью самодельного устройства, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

Двое подозреваемых наблюдали за предполагаемой жертвой, проводили разведку по месту жительства. Они передали исполнителю взрывное устройство через тайник на одном из кладбищ Санкт-Петербурга.

Чтобы направить оперативников по ложному пути, исполнитель переоделся в женскую одежду и направился к месту преступления. Там при минировании автомобиля его задержали сотрудники спецслужбы.

УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Обвиняемые арестованы.

Задержанным могут также предъявить участие в террористическом сообществе и госизмену, что может повлечь пожизненное лишение свободы.

Накануне сообщалось, что в Астрахани задержали уроженца Африки за шпионаж в пользу Украины. Этот человек собирал и передавал ГУР информацию о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры города.