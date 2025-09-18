МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Агент Украины в Петербурге переоделся пенсионеркой, чтобы устроить взрыв

Задержанные планировали подорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия.
Владимир Рубанов 2025-09-18 07:58:13
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ предотвратили покушение на жизнь руководителя оборонного предприятия. В ходе операции были задержаны две женщины и молодой человек. Эти люди работали по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины.

Задержаны трое граждан России 1993, 1994 и 2006 годов рождения. Они планировали взорвать автомобиль с помощью самодельного устройства, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

Двое подозреваемых наблюдали за предполагаемой жертвой, проводили разведку по месту жительства. Они передали исполнителю взрывное устройство через тайник на одном из кладбищ Санкт-Петербурга.

Чтобы направить оперативников по ложному пути, исполнитель переоделся в женскую одежду и направился к месту преступления. Там при минировании автомобиля его задержали сотрудники спецслужбы.

УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти возбудило уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Обвиняемые арестованы.

Задержанным могут также предъявить участие в террористическом сообществе и госизмену, что может повлечь пожизненное лишение свободы.

Накануне сообщалось, что в Астрахани задержали уроженца Африки за шпионаж в пользу Украины. Этот человек собирал и передавал ГУР информацию о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры города.

#ОПК #Санкт-Петербург #Украина #терроризм #Задержание #фсб россии #подготовка теракта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 