В академии РХБЗ показали, как курсанты становятся операторами дронов

Учитывая успешный опыт российских бойцов в зоне СВО, в Военной академии РХБ защиты имени маршала Тимошенко создали кафедру беспилотных систем.
30-01-2026 10:40
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

С помощью хроматографа на кафедре отравляющих веществ иностранных армий и токсикологии проводят качественный анализ пробы. В Военной академии РХБ защиты имени маршала Тимошенко, учитывая успешный опыт наших бойцов в зоне СВО, создали кафедру беспилотных систем. Задача курсантов - подготовить дрон к полету. На корпус закрепляют боевой снаряд. Команда на запуск. Итог - успешное поражение блиндажа условного противника.

Есть и наземный робототехнический комплекс «Курьер». На нем может быть установлено стрелковое оружие, огнеметы. Робот может и скрытно установить дымовую завесу, что обеспечивает бойцам дополнительное прикрытие.

«Все преподаватели - участники спецоперации, мы постоянно обмениваемся опытом с теми частями, кто выполняет задачи в зоне СВО. Вся техника, которая была продемонстрирована, выполняет боевые задачи», - рассказал Сергей, начальник кафедры беспилотных систем Военной академии РХБ защиты имени маршала Тимошенко.

Все курсанты военной академии умеют управлять беспилотниками. До практических занятий - теория, изучают состав, назначение и принцип работы БПЛА. Подготовку проходят на специальных тренажерах. Беспилотниками здесь не только управляют, курсанты сами их собирают. На случай если вдруг выйдет из строя - нужно уметь быстро восстановить.

«Сначала идет корпус, потом микросхемы, соединяем их, добавляем пропеллеры с моторами. Самое сложное - микросхемы. Потому что они отвечают за работу дрона», - объяснил курсант Владислав.

Первые выпускники, получившие опыт на кафедре, уже отправились в войска, чтобы передавать опыт дальше.

Ранее Министерство обороны России показало поражение автомобилей ВСУ в Днепропетровской области. Расчеты беспилотников Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» поразили технику противника вблизи Николаевки.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

