ФСБ поймала агента Киева, готовившего покушение на военного в Петербурге

Сотрудники ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге россиянина, который планировал застрелить высокопоставленного военного по заданию украинских спецслужб. На видео ЦОС ФСБ мужчину кладут на землю и надевают наручники, при нем находят заряженный пистолет Макарова с глушителем.

Как рассказал задержанный, он связался с украинскими спецслужбами в Telegram и предложил помощь. Куратор дал ему задание убить военного и передал огнестрельное оружие. Затем мужчине назвали адрес и описали автомобиль будущей жертвы. Незадолго до задержания он провел разведку и уже приготовился к убийству.

Ранее в ФСБ России сообщили о ликвидации двух боевиков в Дагестане, которые планировали диверсии и теракты. Подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, их нейтрализовали.