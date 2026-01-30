МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ФСБ поймала агента Киева, готовившего покушение на военного в Петербурге

Мужчина хотел застрелить его из пистолета с глушителем.
Дима Иванов 30-01-2026 10:30
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Сотрудники ФСБ России задержали в Санкт-Петербурге россиянина, который планировал застрелить высокопоставленного военного по заданию украинских спецслужб. На видео ЦОС ФСБ мужчину кладут на землю и надевают наручники, при нем находят заряженный пистолет Макарова с глушителем.

Как рассказал задержанный, он связался с украинскими спецслужбами в Telegram и предложил помощь. Куратор дал ему задание убить военного и передал огнестрельное оружие. Затем мужчине назвали адрес и описали автомобиль будущей жертвы. Незадолго до задержания он провел разведку и уже приготовился к убийству.

Ранее в ФСБ России сообщили о ликвидации двух боевиков в Дагестане, которые планировали диверсии и теракты. Подозреваемые оказали вооруженное сопротивление, их нейтрализовали.

#Санкт-Петербург #Теракт #пистолет макарова #фсб россии #Спецслужбы Украины
