США разместят танки Abrams в Румынии

Развертывание происходит в рамках ротации сил.
Дима Иванов 29-01-2026 09:57
© Фото: Sgt. David Resnick, Keystone Press Agency, Global Look Press

Армия США развернет в Румынии подразделение, оснащенное танками M1A2 Abrams, в рамках плановой ротации сил. Это приведет к значительному усилению бронетанковых возможностей страны. Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на заявление начальника штаба обороны Румынии Георгицы Влада.

Георгица Влад подтвердил, что Вашингтон согласился повысить качество и боевую мощь размещаемых в Румынии сил, в частности, за счет развертывания подразделений, оснащенных основными боевыми танками Abrams, отмечает aif.ru.

«Отряд американских военнослужащих, оснащенный танками Abrams, будет развернут в ближайшее время», - сказал начштаба обороны.

Развертывание осуществляется на ротационной основе и не подразумевает увеличения общего количества американских войск в стране. Оно соответствует обязательствам НАТО по региональному планированию обороны и направлено на поддержание боеготовности на юго-восточном фланге альянса.

Ранее в МИД РФ заметили, что Североатлантический альянс оборвал связи с Россией, оставив канал экстренной коммуникации.

#в стране и мире #танки #НАТО #сша #Abrams #Румыния
