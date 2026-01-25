Армия США развернет в Румынии подразделение, оснащенное танками M1A2 Abrams, в рамках плановой ротации сил. Это приведет к значительному усилению бронетанковых возможностей страны. Об этом сообщает Military Watch Magazine со ссылкой на заявление начальника штаба обороны Румынии Георгицы Влада.

Георгица Влад подтвердил, что Вашингтон согласился повысить качество и боевую мощь размещаемых в Румынии сил, в частности, за счет развертывания подразделений, оснащенных основными боевыми танками Abrams, отмечает aif.ru.

«Отряд американских военнослужащих, оснащенный танками Abrams, будет развернут в ближайшее время», - сказал начштаба обороны.

Развертывание осуществляется на ротационной основе и не подразумевает увеличения общего количества американских войск в стране. Оно соответствует обязательствам НАТО по региональному планированию обороны и направлено на поддержание боеготовности на юго-восточном фланге альянса.

Ранее в МИД РФ заметили, что Североатлантический альянс оборвал связи с Россией, оставив канал экстренной коммуникации.