МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ: НАТО оборвал все контакты с Россией

Остался только канал экстренной связи.
Дима Иванов 29-01-2026 07:35
© Фото: IMAGO, Arne Amberg, www.imago-images.de, Global Look Press

Североатлантический альянс оборвал все контакты с Россией, у сторон остался только экстренный канал коммуникаций. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По словам Масленникова, в 2022 году НАТО сознательно прекратил все формы взаимодействия с Москвой и оставил лишь канал экстренной связи.

Ранее стало известно, что в новую оборонную стратегию США включено положение о готовности противостоять России. В документе отмечается, что союзники по НАТО превосходят Россию по «скрытому военному потенциалу».

#в стране и мире #НАТО #МИД РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 