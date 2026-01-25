МИД РФ: НАТО оборвал все контакты с Россией

Североатлантический альянс оборвал все контакты с Россией, у сторон остался только экстренный канал коммуникаций. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

По словам Масленникова, в 2022 году НАТО сознательно прекратил все формы взаимодействия с Москвой и оставил лишь канал экстренной связи.

Ранее стало известно, что в новую оборонную стратегию США включено положение о готовности противостоять России. В документе отмечается, что союзники по НАТО превосходят Россию по «скрытому военному потенциалу».