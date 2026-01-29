Россияне старше 80 лет получат повышенную двойную выплату с февраля

Россияне старше 80 лет с 1 февраля 2026 получат значительную надбавку к пенсии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доцента кафедры трудового права МГЮА Марию Акатнову.

Как рассказала эксперт, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 1 января был проиндексирован на 7,6%, составив 9 584,69 рубля. Однако для граждан, достигших 80 лет, законом предусмотрено дополнительное повышение в размере 100% от исходной суммы. Таким образом, размер выплаты увеличится до 19 169,38 рубля.

«Повышенная фиксированная выплата для пенсионеров, достигших возраста 80 лет, выплачивается в размере 19 169,38 рубля», - пояснила специалист.

Также пенсионеры старше 80 лет могут получить надбавку за уход в размере 1 413,86.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8%. Таким образом, их средний размер по стране составит 16 590 рублей.