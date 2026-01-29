МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дипломат объяснил действия Трампа в Иране психологическим давлением

Вашингтон вряд ли решится нанести удар по исламской республике.
Константин Денисов 29-01-2026 03:15
© Фото: RSMPI, Capital Pictures, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Дипломат, Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Мизин в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что сейчас США не отважатся нанести удар по Ирану.

«Мне кажется, сейчас это скорее психологическое давление. Иран оправился после прошлогодних ударов США и Израиля. Сейчас предлогом являются якобы тысячи уничтоженных протестующих. США сейчас не решатся ударить. У Ирана есть большое количество ракет, которыми они могут мощно ответить», - сказал эксперт.

По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп такими действиями стремится утвердить мировое господство, поскольку многие признают, что сейчас наступили времена, когда миром правят три державы - Россия, США и Китай. Американский лидер хочет выделяться на фоне конкурентов.

Что касается нефтяного вопроса, то, по мнению Мизина, операция в Венесуэле укрепит позиции США в роли крупнейшего экспортера. На пятки Штатам наступают Саудовская Аравия и Россия, поэтому Трампу и здесь важно показать лидерство США.

Ранее в Иране объявили о начале третьей фазы конфликта с США.

