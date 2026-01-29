Трамп выступит с заявлением на необъявленную тему в ночь на пятницу

Президент США Дональд Трамп в ночь с четверга на пятницу выступит с заявлением на необъявленную тему. Об этом следует из официального графика главы Белого дома.

«В 4.30 дня президент делает заявление из Овального кабинета», - сказано в расписании.

По московскому времени речь американского лидера состоится в 00:30 в пятницу, 30 января. За несколько часов до этого, в 18:00 четверга, Трамп собирается провести закрытый брифинг по вопросам разведки, а через час после этого у политика запланировано заседание его кабинета.

Ранее стало известно, что глава Соединенных Штатов разместил в холле Белого дома свою совместную фотографию с президентом России Владимиром Путиным. Снимок был сделан в ходе прошлогодней встречи двух лидеров в Анкоридже.