Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным в Анкоридже

Глава Белого дома Дональд Трамп разместил в Белом доме фото с президентом России Владимиром Путиным, которое было сделано на саммите в Анкоридже. Об этом сообщила журналистка PBS Элизабет Ландерс.

Она опубликовала в своих соцсетях фотографию вестибюля между Западным крылом Белого дома и резиденцией Трампа. На стене висят два больших снимка: один - совместный президентов США и России, а ниже - фото Трампа с его внучкой.

Вероятнее всего, речь идет о фотографии, которую Путин прислал Трампу после переговоров на Аляске. Американский президент уже показывал его журналистам, однако дальнейшая судьба снимка оставалась неизвестной.

Единственные пока переговоры Путина и Трампа состоялись в Анкоридже 16 августа. На них лидеры двух стран достигли важных договоренностей по Украине и придерживаются их сейчас при разработке мирного соглашения.