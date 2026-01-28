МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Трамп повесил в Белом доме фото с Путиным в Анкоридже

Снимок американскому лидеру прислал президент России.
Константин Денисов 28-01-2026 02:01
© Фото: ElizLanders, Х

Глава Белого дома Дональд Трамп разместил в Белом доме фото с президентом России Владимиром Путиным, которое было сделано на саммите в Анкоридже. Об этом сообщила журналистка PBS Элизабет Ландерс.

Она опубликовала в своих соцсетях фотографию вестибюля между Западным крылом Белого дома и резиденцией Трампа. На стене висят два больших снимка: один - совместный президентов США и России, а ниже - фото Трампа с его внучкой.

Вероятнее всего, речь идет о фотографии, которую Путин прислал Трампу после переговоров на Аляске. Американский президент уже показывал его журналистам, однако дальнейшая судьба снимка оставалась неизвестной.

Единственные пока переговоры Путина и Трампа состоялись в Анкоридже 16 августа. На них лидеры двух стран достигли важных договоренностей по Украине и придерживаются их сейчас при разработке мирного соглашения.

#сша #Дональд Трамп #Белый дом #Владимир Путин #переговоры #анкоридж
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
2
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
3
Военные инженеры Будды
4
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
5
ФСВТС России
6
Морская пехота. 320 лет во славу России
7
Станкостроение. Часть 4
8
Ка-32
9
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
10
Микротехнологии для большого флота
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 