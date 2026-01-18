Летевший с Пхукета в Барнаул Boeing подал сигнал бедствия

Boeing 757-2Q8, летевший с Пхукета в Барнаул, подал сигнал бедствия в небе над Китаем. Лайнер готовится к незапланированной посадке.

На борту самолета находятся 238 пассажиров. Boeing приземлится в китайском аэропорту Ланчжоу.

Согласно расписанию, воздушное судно должно было совершить посадку в 17.55 по местному времени. Сигнал 7700 может означать чрезвычайную ситуацию на борту.

Как сообщили «Звезде», службы авиакомпании следят за ситуацией, ожидается дополнительная информация. Как только будут известны причины, статус по этой ситуации обновится.