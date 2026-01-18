МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Летевший с Пхукета в Барнаул Boeing подал сигнал бедствия

Самолет совершит посадку в китайском аэропорту Ланчжоу.
Гоар Хачатурян 23-01-2026 10:48
© Фото: Julian Stratenschulte, dpa, Global Look Press

Boeing 757-2Q8, летевший с Пхукета в Барнаул, подал сигнал бедствия в небе над Китаем. Лайнер готовится к незапланированной посадке.

На борту самолета находятся 238 пассажиров. Boeing приземлится в китайском аэропорту Ланчжоу.

Согласно расписанию, воздушное судно должно было совершить посадку в 17.55 по местному времени. Сигнал 7700 может означать чрезвычайную ситуацию на борту.

Как сообщили «Звезде», службы авиакомпании следят за ситуацией, ожидается дополнительная информация. Как только будут известны причины, статус по этой ситуации обновится.

#Китай #в стране и мире #Самолет #Boeing #Аэропорт #Барнаул #Пхукет #сигнал бедствия #Ланчжоу
